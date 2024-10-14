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Названы первые симптомы рака кишечника

Врач Басанов: изжога может быть симптомом рака кишечника

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Вначале проявления рака кишечника могут быть малозаметными. Например, в число симптомов входят чередование диареи и запоров, анемия, дискомфорт в животе и потеря веса. Прогрессируя, болезнь уже имеет более выраженные симптомы — боль при дефекации, кровь в стуле, изжога, тошнота и рвота. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Рак кишечника — это злокачественная опухоль, развивающаяся в слизистой оболочке толстого кишечника. Рак кишечника развивается чаще всего в толстом кишечнике, больше других ему подвержены люди старше 45 лет. Факторы риска включают хронические воспалительные заболевания, полипы в кишечнике, неправильный режим питания, ожирение и недостаток физической активности. Риск возрастает с возрастом», — рассказал врач.

По словам онколога, на первой стадии заболевания опухоль не превышает 2 см и находится в пределах слизистой оболочки. Выживаемость в случае выявления рака на первой стадии составляет до 95%.

«Для второй стадии характерны увеличение опухоли до 5 см с поражением лимфоузлов. На последующих стадиях опухоль вырастает до 10 см, наблюдаются поражение мышечного слоя и регионарных лимфоузлов. На последней стадии, как правило, опухоль достигает 10 см с метастазами в другие органы и ткани. Выживаемость на второй стадии до 90%, на третьей — от 55 до 70%, а на четвертой — около 30%», — рассказал врач.

Диагностика проводится через биохимический анализ крови, онкомаркеры, колоноскопию, ирригоскопию, УЗИ и КТ. Также может потребоваться исследование органов грудной клетки и других участков при подозрении на метастазы.

Ранее врач перечислила причины возникновения перхоти.

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