Ученые разработали набор для спасения конечностей в опасных зонах

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона разработали инструкции по созданию фиксаторов для травмированных конечностей из доступных материалов. Такие устройства могут предотвратить потерю руки или ноги при травме, полученной в ходе стихийного бедствия или военных действий, сообщает газета The Guardian.

По словам авторов изобретения, они хотели спроектировать руководство, которое позволило бы производить медицинские устройства из самых доступных материалов с помощью обычного оборудования.

Специалисты создали конструкцию, которая удерживает вместе раздробленную кость, давая шанс зажить ранам и сохранить конечность. Для ее изготовления необходимо несколько стержней из нержавеющей стали и некоторое количество алюминия.

Исследователи отметили, что фиксатор крепится к кости с помощью штифтов, оставаясь снаружи, чтобы снизить риск развития инфекции.

Ученые также создали набор инструментов для изготовления фиксаторов. Их изобретение проходит испытания в Кении и Руанде с целью совершенствования технологии.

Ранее ветеринары впервые вылечили перелом ноги у 800-килограммового носорога.