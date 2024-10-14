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Анализ ДНК показал, что викинги могли вести торговлю с древними американцами

Arkeonews: викинги могли вести торговлю бивнями моржей с древними американцами

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Lund University

Викинги могли быть первыми европейцами, которые начали вести торговлю с коренными североамериканцами в эпоху до Колумба. Об этом сообщает турецкий портал археологических новостей Arkeonews.

Ученые проанализировали ДНК из древних бивней моржей, хранящихся в музеях. Эти предметы высоко ценились в Европе и ими часто торговали норвежцы. В поисках бивней они путешествовали по всей Северной Атлантике. При этом они основали поселения в Исландии и Гренландии. Исследование показало, что большая часть бивней происходила из Арктики.

«Раньше всегда предполагалось, что норвежцы просто охотились на моржей рядом со своими основными поселениями на юго -западе Гренландии», — отметили ученые.

Ученые восстановили вероятные маршруты викингов, совершив экспериментальные путешествия на традиционных норвежских лодках. Оказалось, что викинги действительно могли доплыть до американской Арктики, которая в то время была населена инуитами и другими коренными народами. Они охотились на моржа и других морских млекопитающих.

Хотя ученые не знают точно, они считают, что с высокой вероятностью викинги вели торговлю или обмен с североамериканцами, чтобы получить бивни моржей.

Ранее в Норвегии нашли моровые избы викингов.

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