Смешанные чувства к партнеру способны улучшить отношения, выяснили ученые

Нидерландские ученые из Амстердамского университета выяснили, что смешанные и противоречивые чувства в адрес романтического партнера могут парадоксальным образом способствовать улучшению отношений в паре. Исследование опубликовано в научном журнале Emotion.

Команда сосредоточилась на изучении амбивалентности, или двойственности чувств, когда человек испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции в зависимости от аспекта отношений.

Люди в отношениях, характеризующихся высокой амбивалентностью, часто колеблются между желанием близости и потребностью в дистанции, что приводит к эмоциональной нестабильности. Амбивалентность может возникать из-за неразрешенных конфликтов, неоправданных ожиданий или страха обязательств, что делает отношения непредсказуемыми.

Ученые проанализировали данные опросов более тысячи человек, в котором принимали участие как отдельные люди, так и состоящие в отношениях пары.

Добровольцев опрашивали о характере их чувств к партнерам и том, как они обдумывают возникшие проблемы.

Результаты показали, что значительная часть столкнувшихся с амбивалентностью в отношениях людей ищет способы улучшить взаимопонимание и старается вести себя более конструктивно по отношению к партнеру.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень тестостерона заставляет мужчин видеть женщин привлекательными в любой одежде.