Археологи нашли древнейшую христианскую церковь в Армении

Археологи обнаружили самую древнюю известную христианскую церковь недалеко от современного города Арташат в Армении. Об этом сообщает турецкий портал археологических новостей Arkeonews.

В заявлении Мюнстерского университета сообщается, что находка представляла собой восьмиугольное здание с крестообразными пристройками. Группа немецких и армянских ученых исследует древнегреческий мегаполис Артаксата на Араратской равнине с 2018 года.

Здание построено в IV веке и соответствует раннехристианским сооружениям. Мраморные фрагменты свидетельствуют о том, что церковь была щедро украшена, а материал был импортирован из Средиземноморья.

«Восьмиугольные церкви были неизвестны здесь до сих пор, но мы хорошо знакомы с ними по региону Восточного Средиземноморья, где они впервые появились в IV веке нашей эры», — отметил доктор Мкртич Х. Зардарян из Национальной академии наук Армении.

Легенда гласит, что в 301 году нашей эры в Артаксате Григорий Просветитель обратил в христианство царя Армении Трдата III, сделав Армению первым христианским государством в мире. В эллинистическую эпоху город превратился в мегаполис и служил столицей Армянского королевства почти шесть столетий.

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