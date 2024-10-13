Ученые зафиксировали вытеснение местных растений из лесов Европы

Международная группа ученых из Бельгии и Франции обнаружила причины неожиданных сдвигов в распространении растений в лесах Европы. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Как показали недавние наблюдения, многие виды европейской лесной флоры перемещаются на запад. Это не согласуется с теорией, согласно которой растения должны мигрировать на север из-за изменений климата.

В новом исследовании ученые выяснили, что перемещение растений в западном направлении оказалось в 2,6 раза более вероятно, чем распространение на север.

Специалисты отметили, что растения в лесах Европы меняют свое распространение со средней скоростью 3,56 километра в год. Из них 39% сдвигаются на запад, и только 15% — в северном направлении.

По словам исследователей, изменения в распространении европейских лесных растений оказались обусловлены высокими уровнями осаждения азота из-за загрязнения атмосферы. Это приводит к тому, что более устойчивые к азоту виды флоры из Восточной Европы вытесняют местные виды.

Ранее ученые нашли десятки неизученных районов с тысячами неизвестных растений по всему миру.