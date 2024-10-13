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Ученые нашли способ снизить вредные выхлопы водородных двигателей

NatComms: создан нейтрализатор выбросов оксидов азота при сжигании водорода

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Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали устройство для снижения вредных выхлопов при работе двигателей на водородном горючем. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Хотя водородное топливо считается более экологичной альтернативой бензину и дизелю, его использование приводит к образованию оксидов азота. Оксиды азота реагируют с другими соединениями в атмосфере, создавая опасные для здоровья озон и мелкие частицы.

В новом исследовании команда обнаружила, что введение платины в каталитические нейтрализаторы с высокопористым материалом под названием Y-цеолит значительно усиливает реакции между оксидами азота и водородом, превращая их в безвредные газообразный азот и водяной пар.

Цеолиты — это недорогие материалы с четко определенной кристаллической структурой, состоящей в основном из атомов кремния, алюминия и кислорода. Их большая площадь поверхности и трехмерная, решетчатая структура из однородных пор и каналов позволяют более эффективно разлагать загрязняющие вещества.

По словам ученых, новые нейтрализаторы преобразуют оксиды азота в безвредные в четыре-пять раз эффективнее по сравнению с аналогами без Y-цеолита при температуре 250°C.

Исследователи отметили, что предложенная ими система также может снизить выхлопы дизельных двигателей с системой впрыска водорода.

Ранее ученые создали реактор, преобразующий морскую воду и алюминиевые банки в водородное горючее.

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