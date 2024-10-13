Опубликованы фото первого подводного ядерного испытания СССР

Телеканал «Звезда» во время программы «Военная приемка» показал кадры первого подводного ядерного испытания СССР, состоявшегося 21 сентября в 1955 году.

На снимках из недавно рассекреченного фотоальбома запечатлены первые миллисекунды после взрыва в бухте Черной губы на полигоне Новая земля. На 25-й секунде виден шар, который затем увеличивается и формирует ударную волну, вспенивающую водную поверхность. Через 250 секунд появляется «гриб», который тоже растет, поднимаясь вверх.

Телеканал уточняет, что кадры сделал съемочный самолет, пролетевший на высоте 5 км от места взрыва.

Первая атомная бомба СССР была испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне в северо-восточном Казахстане к югу от Павлодара. «Газета.Ru» рассказывала о том, что сегодня могут увидеть туристы на месте испытаний, опасно ли туда приезжать и во сколько обойдется такая поездка.

Ранее дрон впервые снял на видео помещения Чернобыльской АЭС , не исследованные после аварии.