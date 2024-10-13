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Склонность к заболеваниям кишечника можно выявить в раннем детстве, выяснили ученые

Gastroenterology: воспалительные заболевания кишечника можно выявить в младенчестве

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За последние 20 лет распространенность воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) удвоилась в западных странах. Ученые из Дании выяснили, что у детей с ВЗК уже при рождении имеются изменения, связанные с заболеванием. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.

При ВЗК иммунная система атакует кишечник человека, приводя к хроническому воспалению, расстройствам стула, болям в животе и усталости. В последние годы исследователи узнали, что определенные маркеры воспаления можно обнаружить в образцах крови за 10 лет до официального диагноза. Это говорит о том, что заболевание начинает развиваться гораздо раньше, чем считалось ранее, однако не проявляется симптомами.

В новом исследовании ученые сравнили образцы крови новорожденных, за которыми наблюдали до шестилетнего возраста. Оказалось, что их показатели крови отличаются уже в младенчестве. Этот факт в будущем поможет найти варианты профилактики ВЗК у детей.

«Поскольку маленькие дети часто не могут описать свою боль, результаты могут открыть дверь для скрининга новорожденных на ранние признаки ВЗК, что потенциально позволит нам предотвратить их начало», — объяснили ученые.

Ранее ученые выяснили, что запах опасности может «включить» защиту от инфекции.

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