Отстыковка Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отложена в третий раз

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта «Роскосмоса» Александра Гребенкина от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю перенесена по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает NASA.

В настоящее время новая дата, когда корабль с экипажем сможет покинуть МКС, не объявлена.

Причиной изменения запланированной отстыковки стал ураган в районе Мексиканского залива, куда корабль должен совершить приводнение после расстыковки с МКС с использованием парашютной системы.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, а также Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Члены экипажа находятся на станции с начала марта.

До этого NASA дважды откладывало отстыковку корабля от МКС. Сначала NASA перенесло расстыковку корабля Crew Dragon с 7 на 8 октября из-за неблагоприятных погодных условий в районах приводнения у побережья штата Флорида.

Позднее сообщалось, что расстыковка вновь перенесена на 10 октября. Тогда уточнялось, что очередная отсрочка произошла также из-за неблагоприятной погоды.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.