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Ученые случайно создали аналог паутины Человека-паука

AFM: разработаны клейкие волокна, способные поднять в 80 раз больше своего веса

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Marvel Studios Inc.

Американские ученые из Университета Тафтса случайно создали вещество, похожее по характеристикам на паутину супергероя Человека-паука из комиксов компании Marvel. Оно представляет собой жидкий состав, которым можно выстреливать в виде клейких и прочных нитей. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

По словам авторов разработки, первый прототип смеси возник в ходе экспериментов с фиброином — раствором белков из кокона шелкопряда. Специалисты рассчитывали получить сверхпрочный клей на фиброиновой основе. В ходе очистки лабораторной посуды с помощью ацетона образовался материал, похожий на паутину.

В обычных условиях фиброин шелка превращается в полутвердый гидрогель при воздействии органических растворителей в течение нескольких часов. Однако добавка дофамина, который использовали как один из компонентов клея, позволило массе затвердеть почти мгновенно.

Затем ученые добавили дофамин в фиброиновый раствор и усилили вещество хитозаном, который содержится в экзоскелетах насекомых. Это сделало волокна в 200 раз прочнее и в 18 раз более клейкими.

Команда сконструировала устройство для метания волокон. Тесты показали, что искуственная паутина способна надежно приклеиваться и поднимать предметы, чей вес в 80 раз превышает ее собственный.

Ученые отметили, что их, как исследователей и инженеров на пути к открытиям в равной степени вдохновляют природа, научная фантастика и супергеройские комиксы.

Ранее исследователи создали искусственную паутину для заживления ран.

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