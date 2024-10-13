Ученые узнали важную функцию лепета младенцев

Группа американских ученых из Алабамского университета и других научных учреждений выяснила, что вокализации младенцев в первый год их жизни важны для дальнейшего развития речи. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ранее считалось, что детский лепет представляет собой набор случайных звуков.

В новой работе команда проанализировала 1154 записи вокализаций 130 младенцев, собранные в течение целого дня. Исследователи обнаружили, что издаваемые детьми звуки часто происходят кластерами, что указывает на организованный процесс развития речевых способностей.

Исследователи сосредоточились на «протофонах» — ключевых звуках, включавших нелингвистические вокализации детей в первый год их жизни.

Эти протофоны были разделены на три основных типа: вокаты (звуки, похожие на гласные), визги (высокие звуки) и рычание (низкие или резкие звуки).

Оказалось, что примерно 40% записей младенцев показывали значительную кластеризацию визгов или рычаний. То есть, дети издавали эти звуки заметными вспышками, а не распределяли их равномерно в течение дня.

Исследование также показало, что кластеризация происходила независимо от того, активно ли взрослые взаимодействовали с ребенком. Это говорит, что младенцы практикуют вокализацию самостоятельно, участвуя в том, что ученые назвали «вокальной игрой».

Такая игра может служить формой исследования, позволяя младенцам экспериментировать и совершенствовать свою способность контролировать свой голос.

Самые высокие показатели кластеризации, особенно для визгов, наблюдались при достижении ребенком возраста 5 месяцев. С другой стороны, рычание показало более последовательную кластеризацию во всех возрастах.

По словам авторов открытия, исследование может способствовать выявлению ранних маркеров различных коммуникативных расстройств, включая аутизм.

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