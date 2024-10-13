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Ученые выяснили, как уровень тестостерона влияет на восприятие женщин мужчинами

Naked Science: мужчины с высоким тестостероном объективируют женщин в любой одежде

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Francesca R. Luberti, Psychoneuroendocrinology

При высоком уровне тестостерона мужчины склонны одинаково воспринимать женщин как в домашней, так и в откровенной одежде. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Psychoneuroendocrinology.

Изнасилования обычно связывают с сексуальной объективацией, то есть восприятием человека лишь как инструмент для удовлетворения. При этом часто происходит дегуманизация, то есть расчеловечивание женщины.

В новом исследовании приняли участие 120 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 38 лет с нормальным гормональным фоном. Сначала им вводили тестостерон, а через две недели эксперимент повторили, использовав плацебо — препарат без активного вещества. Это позволило ученым минимизировать влияние самовнушения.

В обоих экспериментах мужчин попросили просмотреть видео, в которой женщина в нейтральной манере отвечала на вопросы. При этом она была одета либо по-домашнему, либо подчеркнуто сексуально.

Затем их попросили оценить, с какой вероятностью женщина могла раскаиваться, надеяться и испытывать другие эмоции, свойственные людям. Также их попросили предположить, может ли она ощущать страх и возбуждение, характерные также для животных. Кроме того, мужчины описали предполагаемые личностные качества женщины из видео.

При нормальном уровне тестостерона мужчины приписывали «животные» эмоции сексуально одетой женщине. При повышенном уровне тестостерона они одинаково дегуманизировали женщину в любой одежде.

«Можно сделать вывод, что сексуализация приводит к эмоциональной дегуманизации по отношению к женщине, но повышенный уровень тестостерона может спровоцировать этот тип расчеловечивания даже при отсутствии признаков сексуализации», — пояснили ученые.

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