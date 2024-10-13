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Российские ученые рассказали, куда не стоит обращаться при болях в спине

ПНИПУ: лечение спины у хиропрактиков может довести до инвалидности

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Ученые Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предостерегли от лечения болей в спине у хиропрактиков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам специалистов, есть множество причин возникновения болевых ощущений в области позвоночника. К основным из них относятся такие заболевания как остеохондроз, спондилоартроз, спондилез и грыжи межпозвоночных дисков. Также спина может болеть из-за спазма при травме, переохлаждении, инфекции или от малоподвижного образа жизни.

Ученые отметили, что для безопасного восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата необходима точная постановка диагноза и назначение лечения в соответствии с результатами обследования.

Наряду с этим часть пациентов предпочитает обращаться за помощью к мануальным терапевтам, или хиропрактикам, которые воздействуют на позвонки руками или с помощью инструментов.

В ПНИПУ напомнили, что методы хиропрактиков не имеют под собой научной базы и противоречат принципам доказательной медицины.

«Манипуляции на позвоночнике способны вызывать серьезные осложнения. Проводить их должен только высококвалифицированный медицинский специалист, притом воспользовавшись рентгеном или компьютерной томографией, чтобы оценить положение позвонков и спинного мозга. Возможны ведь ситуации, где хиропрактикой занимаются люди, даже не имеющие медицинское образование или лишь прошедшие курсы массажистов», — уточнил доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владислав Никитин.

Эксперт добавил, что в некоторых случаях действия мануальных терапевтов с позвонками приводят к тяжелым последствиям и инвалидизации пациентов.

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