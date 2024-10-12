Ученые разработали безвредный для природы глиттер

Австралийские ученые из Мельбурнского университета при участии британских коллег из Кембриджского университета разработали безопасные для окружающей среды блестки, которые используются в косметике, одежде и для декоративных целей. Исследование опубликовано в научном журнале Chemoshere.

Как показали предыдущие изыскания, блестки, или глиттер, остаются одним из значимых источников загрязнения природы микропластиком. На глиттер приходится до 24% пластиковых микрочастиц, обнаруженных в осадке сточных вод.

Блестки сложно удалять из окружающей среды из-за крошечного размера. Помимо пластика, они часто также содержат металлические включения из цветного алюминия.

В новой работе команда создала нанокристалл из целлюлозы, который хорошо отражает свет и распадается в естественных условиях.

Чтобы оценить потенциальную токсичность своей разработки, ученые провели эксперимент на маленьких почвенных беспозвоночных фольсомиях (Folsomia candida).

Тесты показали, что биоглиттер из целлюлозы никак не сказался на фольсомиях. В то же время загрязнение грунта обычными блесками в концентрации 1 грамм на килограмм земли снизил воспроизводство этих организмов на 61%.

Исследователи рекомендовали по возможности ограничить использование обычных блесток на пластиковой основе до появления доступных и безопасных для природы альтернатив.

Ранее ученые установили, чем блестки опасны для природы.