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Ученые нашли на метеоритах достаточно веществ для зарождения жизни на Земле

SciAdv: астероиды могли принести на Землю необходимый для жизни цинк

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Addy Graham/University of Arizona

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что падавшие на Землю метеориты содержали достаточно цинка, необходимого для запуска органических процессов и возникновения жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда использовала химические отпечатки цинка с астероидов для происхождения летучих элементов на Земле.

Летучие вещества — элементы или соединения, которые превращаются в пар при относительно низких температурах. Они включают шесть наиболее распространенных субстанций, встречающихся в живых организмах, а также воду. Найденный в метеоритах цинк имеет особый состав, который можно использовать для определения источника летучих веществ на нашей планете.

Команда выяснила, что цинк поступает на Землю из разных частей Солнечной системы. Около половины приходит из-за орбиты Юпитера, а остальная доля — из ближнего космоса.

Исследователи отметили, что цинк также содержится в планетезимали — небольших небесных телах, которые образовались на раннем этапе формирования Солнечной системы и впоследствии сплавились в Землю и другие каменистые планеты. Однако эти объекты подвергались высокому уровню радиации, что привело к потере большей части летучих веществ.

По словам ученых, понимание этих процессов поможет искать жизнь за пределами нашей системы.

Ранее исследователи обнаружили в грунте с астероида Рюгу фосфор, магний и другие вещества для создания жизни.

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