Лунные ночи несут опасность для животных и водителей, выяснили ученые

Американские ученые из Техасского университета A&M обнаружили, что во время полнолуний на дорогах значительно увеличивается количество аварий с участием диких зверей. Исследование опубликовано в научном журнале Transportation Research Part D (TRPD).

Команда собрала данные о ДТП в штате Техас за последние 10 лет и сравнила статистику с фазами Луны.

Оказалось, что в периоды полнолуний столкновения транспорта с дикими животными на дорогах происходили в среднем на 45,8% чаще, чем в другие ночи.

По словам исследователей, эта взаимосвязь обусловлена сочетанием факторов, таких как усталость водителей в ночное время и повышенная активность фауны.

Работа также ожидаемо показала, что аварии с участием диких животных в лунные ночи чаще случаются в сельской местности, чем в городских районах.

Ученые отметили, что улучшение освещения на загородных дорогах, установка предупреждающих указателей и усиление работы аварийно-спасательных служб во время полных лун повысит безопасность на дорогах.

Ранее исследователи выяснили, водители какого пола чаще устраивают ДТП.