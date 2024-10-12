Анализ 75 миллионов статей показал, что ученым полезно упоминать искусственный интеллект

Анализ 75 миллионов научных публикаций показал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) с большой вероятностью сделает научную работу популярной и цитируемой. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые проанализировали 74,6 млн публикаций, 7,1 млн патентов и 4,2 млн университетских курсов. Темы варьировались от создания лекарств до разработки систем налогообложения. Для анализа данных ученые сами использовали одно из направлений искусственного интеллекта — обработку текстов на естественном языке.

С 2015 по 2019 год число упоминаний ИИ в научных публикациях увеличилось на 37% в компьютерных науках, на 22-24% в естественных науках и инженерии, на 14% в экономике и на 27% в политологии.

Независимо от дисциплины, статьи, в которых упоминались связанные с ИИ термины, чаще цитировали другие ученые. Кроме того, у них было больше шансов попасть в 5% самых цитируемых статей года.

Несмотря на рост интереса ученых к ИИ, связанные с ним термины редко упоминались в образовательных курсах. Это означает, что молодые специалисты, возможно, получают недостаточно знаний по теме.

Ранее ученые нашли способ растянуть ткани в 20 раз, чтобы увидеть их в дешевый микроскоп.