Названы первые признаки рака гортани

Один из первых признаков развития рака гортани — изменение голоса, если опухоль поражает голосовые связки. В этом случае голос становится хриплым или сиплым, причем, эта проблема имеет постоянный характер, и при лечении голос не улучшается, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, онкохирург «СМ-Клиника» Михаил Пильх.

«Злокачественные опухоли гортани составляют более половины всех случаев онкологических заболеваний головы и шеи и чаще встречаются у мужчин в возрасте 50+. Кроме проблем с голосом, патология проявляется в затруднениях при глотании, болезненных ощущениях типа «кома в горле». Также может появиться кашель, одышка, даже при минимальных физических нагрузках становится тяжело дышать. Кроме того, на шее могут появиться припухлости», — рассказал врач.

По словам хирурга, под воздействием внешних факторов клетки эпителия (слизистой гортани) начинают мутировать и перерождаться в злокачественные. Причинами этого обычно становятся длительный стаж курения, употребление алкоголя, воздействие вредных химических веществ (например, асбеста).

«При появлении описанных выше симптомов настоятельно рекомендуется посетить врача-оториноларинголога, а в дальнейшем — онколога при необходимости. Среди основных видов диагностики можно выделить фиброларингоскопию (обследование гортани и глотки с помощью гибкого эндоскопа с видеокамерой), далее выполняются биопсия (ткани опухоли берутся на лабораторное гистологическое исследование), УЗИ головы и шеи, КТ и/или МРТ гортани», — заключил врач.

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