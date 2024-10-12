Ученые смогут растянуть ткани мозга в 20 раз, чтобы не покупать дорогой микроскоп

Микроскопы с высоким разрешением из-за дороговизны доступны не для всех ученых. В новой работе авторы нашли способ расширить биологическую ткань в 20 раз. Это позволит биологам изучать объекты размером в 20 нанометров, используя дешевый световой микроскоп. Результаты исследования на ткани мозга опубликованы в журнале Nature Methods.

В предыдущем исследовании 2015 года ученые нашли способ растянуть ткань в четыре раза, достигнув разрешения в 70 нанометров. В новой работе они улучшили методику, повысив разрешение более чем в три раза.

Биологический образец нужно поместить в специальный гель. Разбухая, он отдаляет молекулы внутри ткани друг от друга. При этом структуры расширяются, что делает возможным увидеть их в световой микроскоп.

В новой работе ученые стабилизировали гель, удалив из него кислород. Для этого через гель пропустили азот в форме газа, который вытеснил кислород. Все необходимые инструменты доступны любой биологической лаборатории и не требуют больших трат, отметили авторы.

Новый метод позволил ученым рассмотреть крошечные структуры в клетках мозга, которые отвечают за общение между нервными клетками. Также они смогли увидеть митохондрии — структуры, отвечающие за выработку клеточной энергии. Ученые считают, что их техника поможет детально изучить организацию опухолевых клеток.

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