Новый вид растений обнаружили на Гавайях с помощью дрона

Ботаники Смитсоновского института (США) обнаружили на гавайском острове Кауаи в Гавайском архипелаге новый вид растений из семейства гвоздичных. Он получил название Schiedea waiahuluensis. Об этом сообщает издание PhytoKeys.

По словам ученых, на Гавайских островах произрастают примерно 1400 видов местных растений, большинство из которых уникальны и не обнаруживаются больше нигде на планете. Тем не менее исследовать это разнообразие гавайской флоры очень непросто.

Дело в том, что многие местные растения стали очень редкими по вине человека и завезенных им травоядных животных, вредителей и инфекций. Кроме того, огромная часть этих растений растет в сложных и труднодоступных гористых районах, в том числе на крутых утесах.

Исследователи обнаружили редкое растение Schiedea waiahuluensis на склонах каньона Ваимеа в ходе разведки местности с помощью квадрокоптера с камерой. Позже дрон был дооборудован дистанционно управляемым ножом для сбора образцов для дальнейших исследований.

Новый вид растения представляет собой кустарник высотой до 40 сантиметров с узкими листьями и зеленоватыми цветами. Оно встречается исключительно на сухих склонах каньона Ваимеа на высоте от 530 до 950 метров. Его популяция насчитывает около 345 экземпляров. Ученые полагают, что численность Schiedea waiahuluensis когда-то была гораздо выше до появления диких коз, которые наносят ущерб экосистемам острова начиная с конца XVIII века.

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