У мужчины появилась опухоль на голове после нескольких лет занятий танцами

Ученые из отделения нейрохирургии Копенгагенской университетской больницы задокументировали уникальный случай развития опухоли на макушке у танцора брейк-данса. Результаты обследования пациента опубликованы в BMJ Case Reports.

Мужчина в возрасте приблизительно 30 лет обратился к врачам по причине появления уплотнения на макушке. На протяжении 19 лет он занимался брейк-дансом, который предполагает выполнение различных вращений на голове. Пациент рассказал, что танцевал по полтора часа пять раз в неделю. Во время тренировок его череп подвергался давлению, длительностью от двух до семи минут.

Несмотря на выпадение волос на верхней части головы и увеличение нароста, он продолжал тренироваться. Однако когда опухоль стала больше и проявились болезненные ощущения, он решил посетить больницу. Сканирование черепа не выявило явных признаков рака, что подтвердилось после биопсии.

Врачи решили провести операцию по удалению опухоли. Медики также «подрезали» утолщенную часть черепа пациента, чтобы по ширине она соответствовала остальным участкам.

Ученые объяснили, что из-за длительных занятий брейк-дансом может возникнуть так называемый «синдром переутомления брейк-дансера». Он приводит к заболеваниям, таким как синдром запястного канала и теносиновит, а также к выпадению волос и раздражению кожи головы. Некоторые исследования показывают, что залысины могут быть связаны с повышенным риском развития планолитического лихена — воспалительного заболевания, при котором иммунные клетки атакуют волосяные фолликулы, вызывая облысение.

Кроме того, брейк-данс — это довольно травмоопасный танец. Танцоры могут получить вывихи, растяжения или повреждения головы и мозга, включая субдуральные гематомы.

Ранее ученые назвали социальные и эмоциональные преимущества от занятий танцами.