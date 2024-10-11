Врач назвала два овоща, важных для профилактики рака

Крестоцветные овощи, такие как капуста и брокколи, могут снижать риск развития нескольких видов рака. Об этом британский диетолог и консультант компании по производству рыбьего жира Wiley's Finest Торал Шах рассказала изданию UK Express.

По словам врача, примерами крестоцветных овощей выступают брокколи, листовая, цветная и брюссельская виды капусты, редис, репа, мангольд, редька и многие другие. Благодаря клетчатке (растительным пищевым волокнам) в составе они стимулируют работу пищеварения, что важно для профилактики рака кишечника. Также клетчатка служит пищей для полезных кишечных бактерий.

Кроме того, крестоцветные овощи содержат витамины, минералы, каротиноиды, которые полезны для здоровья. При употреблении таких продуктов в организме вырабатываются активные соединения, такие как индол и сульфорафан. Они помогают снизить риск развития рака благодаря своим противовоспалительным свойствам и способности предотвращать метастазирование.

Ранее были названы заболевания, повышающие риск рака кишечника.