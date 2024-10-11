Тон кожи влияет на эффективность лекарств, установили ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что значительная часть лекарственных препаратов связывается с пигментами меланином в коже. Это может приводить к изменению целевого эффекта лекарств. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Genomics.

В ходе экспериментов на моделях эпидермиса человека ученые выяснили, что меланин, который придает коже, глазам и волосам темный цвет, может действовать как «губка». Чем больше этого пигмента присутствует в коже, тем активнее он впитывает определенные лекарственные соединения. Что значит, что для лиц с более темной кожей некоторые препараты могут не оказывать желаемого эффекта, потому что действующее вещество не достигнет нужной концентрации в организме.

Исследователи также обнаружили, что светлая кожа более чувствительна к никотину. По словам ученых, это открытие ставит под сомнение эффективность никотиновых пластырей для отказа от курения для людей с высоким уровнем пигментации кожи.

Авторы исследования добавили, что методы оценки безопасности лекарств и расчета индивидуальной дозировки требуют пересмотра. Они предложили использовать трехмерные модели кожи человека с разным уровнем пигментации для вычисления оптимального количества препарата и создания разных вариантов лекарств, отвечающих нуждам людей с разным уровнем меланина.

Ранее ученые выяснили, что ядовитые птицы могут стать источником новых лекарств.