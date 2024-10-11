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Названы болезни сердца и сосудов, грозящие деменцией

Stroke: три сердечно-сосудистых заболевания грозят развитием деменции

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Depositphotos

По словам специалистов Американской кардиологической ассоциации (AHA), риск развития деменции повышают сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий и ишемическая болезнь сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

Ученые проанализировали медицинские данные о заболеваемости старческим слабоумием в США и сопоставили их с информацией о распространенности болезней сердца в той же выборке. Они установили, что у людей с фибрилляцией предсердий (аномально высокой частотой сердечных сокращений), риск развития когнитивных нарушений был самым высоким — повышение составило 39%.

Два других распространенных заболевания — ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность — были связаны с увеличением вероятности развития деменции в среднем на 27%.

В научном сообществе принято считать, что сердечная недостаточность и снижение сердечного выброса (объема крови, выталкиваемого из желудочков в ходе каждого сокращения) при фибрилляции предсердий могут ухудшить приток крови к мозгу. Это может затронуть ключевые области, ответственные за когнитивные функции, такие как внимание и память.

Ранее был назван признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.

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