Названа температура, при которой могут храниться компоненты крови

Каждый из компонентов крови должен храниться при определенной температуре. Например, плазма хранится при температуре минус 25 градусов, а эритроциты — красные кровяные клетки — при температуре от +4 до +6 градусов. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«Если мы будем хранить их при другой температуре, они могут испортиться. Портится менее 1% крови, но мы стараемся терять крови еще меньше. В нашей стране существует система безвозмездной передачи крови, когда лечебные учреждения могут обмениваться своими запасами в случае необходимости», – отметил врач.

При этом оборудование для хранения и транспортировки крови за последние года никак не изменилось — это все тот же холодильник и автомобиль.

«Но холодильники у нас необычные — они поддерживают определенную температуру, которая отслеживается специальными датчиками на протяжении всего путешествия пакета с кровью. И если температурный режим нарушается, то мы эту кровь не используем», – заключил доктор.

Подробнее о том, какие две группы крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

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