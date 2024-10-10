Названы самые распространенные группы крови в России и на Кавказе

Группа крови — это генетический признак, который может различаться в зависимости от национальности человека. Если говорить о России, то самой распространенной группой крови в европейской части страны является вторая группа крови, на втором месте будет первая группа крови, а в закавказских республиках чаще всего встречается третья. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«Самой редкой группой крови будет четвертая отрицательная. Это связано с генетическими характеристиками. Люди с этой группой крови реже встречались среди наших предков, а поскольку группа крови наследуется, то она реже встречается и среди ныне живущих людей. Просто так сложилась генетическая карта нашей планеты», – рассказал доктор.

Самые распространенные группы крови являются и самыми востребованными на территории страны.

«Чаще всего в России (исключая Кавказ) нужны первая, вторая, а также нулевая группы крови. Первая и вторая — самые распространенные, поэтому они и нужны чаще всего. Нулевая группа крови может быть перелита любому человеку», – отметил Трахтман.

Подробнее о том, какие две крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

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