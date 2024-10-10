Названы минимальные и максимальные сроки хранения крови

Кровь обновляется очень быстро, и именно это делает ее хранение непродолжительным. Однако если разделить ее на компоненты, то сроки хранения увеличиваются. Так, плазма, выделенная из донорской крови, может храниться 36 месяцев,эритроциты – 49 дней, а тромбоциты – 5-7 дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«Если мы возьмем обычную кровь, то сможем хранить ее максимум пять дней. Это может быть проблемой, если доноры приходят в понедельник, а пациент поступает на выходных. В таких случаях сданная и уже проверенная на вирусы и бактерии кровь может оказаться невостребованной. Но можно этот срок увеличить. Благодаря специальным производственным процедурам кровь можно разделить на основные компоненты: эритроциты (клетки, которые переносят кислород), тромбоциты (элементы крови, которые отвечают за свертывание), лейкоциты (клетки иммунитета) и плазму», – рассказал врач.

По словам врача, каждая составная часть крови хранится по-разному. Например, эритроциты, выделенные из цельной крови, могут храниться до 49 дней, то есть почти два месяца.

«Человеческая плазма, выделенная из донорской крови и замороженная в морозилке, может храниться 36 месяцев. Это, пожалуй, самый долго хранимый компонент крови. Самый короткоживущий компонент — это человеческие тромбоциты. Они «живут» всего 5-7 дней. Если разделить донорскую кровь на составные части, то из одной порции, полученной от одного донора, можно одновременно лечить трех больных с тремя разными заболеваниями», – отметил врач.

Подробнее о том, какие две группы крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

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