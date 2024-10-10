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Перечислены лекарства на основе человеческой крови

Врач Трахтман: из крови делается три группы лекарственных средств

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Из крови делают три вида лекарственных средств, выделив из нее определенный компонент. При разных болезнях применяется фактор свертывания, белок альбумин и иммуноглобулины, – об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«Например, чтобы люди с гемофилией, при которой кровь не сворачивается, могли жить полноценной жизнью, им необходимо регулярно получать недостающий фактор свертывания. Этот фактор может быть выделен из донорской крови, очищен и превращен в лекарство», – отметил доктор.

Кроме того, из крови выделяется альбумин — основной транспортный белок, который отвечает за перенос питательных веществ и лекарственных средств в организме человека. Нехватка этого белка наблюдается при различных проблемах с печенью и почками.

«Еще один важный компонент — иммуноглобулины — одна из основных составляющих частей иммунитета. Существуют болезни, при которых они не вырабатываются — врожденные иммунодефициты, которые делают пациентов чувствительными к любым инфекциям. Чтобы избежать этого, им назначают заместительную терапию донорским иммуноглобулином», – заключил врач.

Подробнее о том, какие две крови самые редкие в России, какие лекарства производят из человеческой крови, какие функции несет кровь и почему еще не придумали искусственные аналоги крови – в интервью Трахтмана «Газете.Ru».

Ранее врач назвал симптомы опасных заболеваний глаз.

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