Врач перечислила продукты, от которых нужно отказаться для защиты от рака

Отказ от алкоголя, красного и обработанного мяса, сахара и сладких напитков снижает риск развития рака. Об этом изданию Daily Mail рассказала онколог из США, доктор медицинских наук Николь Эндрюс.

По словам врача, все виды алкоголя, включая красное вино, повышают риск развития шести различных видов рака. Такой эффект обусловлен наличием этанола в составе. Особенно опасны спиртные напитки для женщин — этанол оказывает воздействие на женские гормоны, стимулируя клеточное деление и повышая вероятность появления рака молочной железы.

Употребление в пищу слишком большого количества переработанного мяса и красного мяса выступает известным фактором риска развития рака кишечника. Нитраты и нитриты — химические вещества, используемые в процессе приготовления таких продуктов, могут повреждать клетки кишечника, приводя к предраковым изменениям.

Эндрюс добавила, что для профилактики рака не стоит злоупотреблять сахаром и сладкими напитками. Сахар не повышает риск развития онкологических заболеваний напрямую, но способствует увеличению веса. Избыток жировой ткани в организме выступает распространенным провокатором 13 видов рака. Доктор отметила, что для сохранения здоровья сладкие напитки можно заменить искусственно подслащенными.

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