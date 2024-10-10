В октябре земляне смогут наблюдать на небе редкую комету

В течение ближайшего месяца на небе можно будет увидеть комету, в предыдущий раз приближавшуюся к Земле около 80 тысяч лет назад, во времена неандертальцев. Об этом пишет CNN.

Небесное тело, носящее название C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS, было открыто недавно, в 2023 году. В нынешнем сентябре комету могли наблюдать жители южного полушария нашей планеты, теперь пришла и наша очередь. Ее будет видно с середины октября по начало ноября.

В ближайшую субботу комета максимально сблизится с Землей (расстояние составит около 71 млн километров). Ее появление в окрестностях нашей планеты стало первым за 80 тысяч лет, то есть задокументированных случаев наблюдения C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS пока не бывало.

Комета будет видна в западной части ночного неба вскоре после захода солнца. При высокой остроте зрения ее можно будет увидеть невооруженным глазом, среднему человеку понадобится бинокль.

«Она не будет проноситься по небу, как метеор. Она будет просто висеть там и медленно менять положение от ночи к ночи», — пояснил руководитель отдела метеороидной среды НАСА Билл Кук.

До этого российские ученые назвали главные астрономические события наступившей осени. Помимо упомянутой кометы 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день Луна подойдет к Земле ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.

Ранее астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны».