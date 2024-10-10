В Чехии воссоздали облик предводителя гуситов Яна Жижки

Внешний облик чешского полководца, предводителя гуситов Яна Жижки (1360–1424 гг.) удалось воссоздать международному коллективу ученых. Об этом сообщает новостной портал Novinky.

К работе были привлечены специалисты из Чехии, Италии и Бразилии. В основу исследования была положена цифровая копия части черепа полководца, который был найден в 1910 году при реконструкции костела Святых Апостолов Петра и Павла в городе Часлав (центральная часть Чехии).

Используя современные методы криминалистики, ученые воссоздали облик Жижки, которого считают в Чехии национальным героем. Под его началом чешские гуситы (по сути — первые в истории протестанты) одержали многочисленные победы над войсками католиков, шедших на них крестовым походом.

О том, как по костям черепа можно воссоздать прижизненный облик человека, жившего сотни или даже тысячелетия назад — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что воссоздано лицо шотландской девушки, жившей за 2000 лет до рождения Христа.