Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили приближении «жесткой» геомагнитной бури на Земле

NOAA: магнитный шторм класса G4 ожидается на Земле 10 октября

close
Depositphotos

В четверг, 10 октября, на Земле начнется сильная геомагнитная буря из-за выброса плазмы после очередной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Согласно прогнозу NOAA, интенсивность магнитного шторма достигнет класса G4, что оценивается как «жесткий».

Ученые предупредили, что возмущения такой силы могут нарушить работу электросетей, сбить спутники с курса, создать помехи для GPS-навигации и вызвать другие неполадки в работе техники.

Геомагнитная буря также сделает полярные сияния видимыми на гораздо более низких широтах, чем обычно. Ожидается, что свечение в атмосфере будет заметно на большей части территории Евразии.

Солнечные вспышки происходят, когда запутанные линии магнитного поля на Солнце резко возвращаются на место.

Некоторые вспышки сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ) — быстро движущимися сгустками плазмы, которым может потребоваться несколько дней, чтобы достичь Земли, если наша планета окажется на из пути.

Мощность вызванных КВМ возмущений оценивается по шкале от «умеренной» бури G1 до «экстремального» шторма G5.

Ранее российские астрономы зафиксировали на Солнце плазменный выброс в сторону Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами