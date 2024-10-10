Ученые предупредили приближении «жесткой» геомагнитной бури на Земле

В четверг, 10 октября, на Земле начнется сильная геомагнитная буря из-за выброса плазмы после очередной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Согласно прогнозу NOAA, интенсивность магнитного шторма достигнет класса G4, что оценивается как «жесткий».

Ученые предупредили, что возмущения такой силы могут нарушить работу электросетей, сбить спутники с курса, создать помехи для GPS-навигации и вызвать другие неполадки в работе техники.

Геомагнитная буря также сделает полярные сияния видимыми на гораздо более низких широтах, чем обычно. Ожидается, что свечение в атмосфере будет заметно на большей части территории Евразии.

Солнечные вспышки происходят, когда запутанные линии магнитного поля на Солнце резко возвращаются на место.

Некоторые вспышки сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ) — быстро движущимися сгустками плазмы, которым может потребоваться несколько дней, чтобы достичь Земли, если наша планета окажется на из пути.

Мощность вызванных КВМ возмущений оценивается по шкале от «умеренной» бури G1 до «экстремального» шторма G5.

Ранее российские астрономы зафиксировали на Солнце плазменный выброс в сторону Земли.