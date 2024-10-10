Ученые узнали внешность самого большого насекомого в истории Земли

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и США установила внешность артроплевры — крупнейшего насекомого, когда-либо жившего на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Артроплевры обитали на нашей планете около 300 млн лет назад. Они представляли собой многоножек длиной до трех метров с 32 парами ног и весом более 50 килограммов.

Большинство обнаруженных окаменелостей этих существ представляли собой безголовые оболочки, оставшиеся после линьки. По мере роста членистоногие выползали из собственных экзоскелетов через отверстие в голове.

В новом исследовании специалисты изучили хорошо сохранившиеся молодые особи артроплевры, найденных во Франции в 1980-х годах. Исследователи использовали томографию, что позволило рассмотреть существ, не извлекая их из породы.

Ученые пришли к выводу, что голова многоножки была похожа по форме на округлую луковицу с двумя короткими усиками и глазами на стебельках, напоминавшими органы зрения современных крабов. У насекомого был сравнительно небольшой рот, предназначенный для питания корой и листьями.

Ранее очень редкая окаменелость помогла исследователям раскрыть тайну эволюции пауков и крабов.