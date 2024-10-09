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Сахару частично затопило проливными дождями

Пустыню Сахару в Марокко частично затопило проливными дождями

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AP Photo

Проливные дожди вызвали затопления в пустыне Сахара. Об этом сообщает The Independent.

Больше всех от стихии пострадали районы на юго-востоке Марокко. Вода, хлынувшая через пески и оазисы, нанесла ущерб урожаю фермеров и строениям. Некоторых местных жителей не удалось спасти. В наиболее пострадавшем от стихии городе Тата за два дня выпало больше осадков, чем в среднем выпадает за год. В главном метеорологическом управлении Марокко отметили, что такое количество осадков за короткий промежуток времени не выпадало уже несколько десятилетий.

В середине сентября сообщалось, что аномально мощные и обширные ливни обрушились на большую часть пустыни Сахара. Ученые пока не могут назвать причину климатического феномена, но подозревают, что он может быть связан с сезоном ураганов в Атлантике. Ученые отметили, что в будущем Сахара может стать более влажной из-за потепления мирового океана и смещения муссонных дождей на север Африки к 2100 году.

Ранее самая засушливая в мире пустыня Атакама зацвела в середине зимы впервые за десятилетие.

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