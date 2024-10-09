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Ученые нашли отличие в нейронах детей с аутизмом

Autism Research: у детей с аутизмом изменена плотность нейронов в мозге

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Unsplash

Ученые из Университета Рочестера обнаружили, что в некоторых областях мозга плотность нейронов у детей с аутизмом различается по сравнению с общей популяцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Autism Research.

Ученые проанализировали данные о мозговом сканировании более 11 тысяч детей в возрасте 9-11 лет. В ходе исследования они сопоставили МРТ-снимки 142 детей с аутизмом с результатами диагностики здоровых добровольцев. Оказалось, что при аутизме в некоторых областях коры головного мозга наблюдается снижение плотности нейронов.

Нейроны — это узкоспециализированные клетки, которые генерируют и передают нервные импульсы, а также обрабатывают и хранят поступающую информацию.

Некоторые области со сниженной плотностью нейронов ответственны за такие функции, как память, обучение, логическое мышление и решение задач. Также исследователи обнаружили, что в других зонах, например, в миндалевидном теле мозга, количество нейронов при аутизме было повышено. Миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании эмоций.

Дополнительно ученые провели сравнение между снимками нейронов детей с аутизмом и молодых участников с СДВГ и тревожными расстройствами. Результаты сканирования продемонстрировали схожие отличия.

Ученые отметили, что в исследовании использовались новые методы в области нейровизуализации для изучения характеристик клеток с помощью МРТ. Раньше исследователи могли видеть структурные различия в нейронных популяциях только посмертно. По словам исследователей, дальнейшее развитие таких технологий и поиск уникальных отклонений в структуре нейронов позволит эффективнее подбирать необходимые терапевтические вмешательства.
 

Ранее была найдена связь между биполярным расстройством и эпилепсией.

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