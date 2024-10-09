Тяжелые металлы все сильнее отравляют океан, выяснили ученые

Международная группа ученых из Германии, Бразилии и Хорватии обнаружила, что токсичность попадющих в океан тяжелых металлов усиливается по мере нагрева морской воды. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ядовитые микроэлементы, такие как свинец, ртуть, мышьяк и кадмий, естественным образом встречаются в небольших количествах в прибрежных водах.

В новом исследовании команда рассмотрела, как изменение климата сказывается на распределении и накоплении этих веществ, и как оно может повлиять на них в будущем.

Специалисты обобщили выводы Объединенной группы экспертов ООН по научным аспектам защиты морской среды, занимающейся изучением металлических загрязнителей в океане.

Как показал анализ, более высокая температура воды увеличивает поглощение ртути и других токсинов морскими организмами. Это происходит из-за ускорения метаболизма, снижения растворимости кислорода и усиления вентиляции жабр у рыб и других животных.

Поскольку океан поглощает большую часть углекислого газа, выделяемого людьми, он становится более кислым. Из-за этого в воде растет растворимость и биодоступность меди, цинка и железа. Эффект особенно выражен в случае меди, которая в очень токсична для многих водных обитателей в высоких концентрациях.

Кроме того, усиливающееся истощение кислорода в прибрежных зонах и на морском дне усиливает токсическое воздействие микроэлементов. Это нагружает донные организмы, включая мидии, крабов и прочих ракообразных, отметили авторы доклада.

Ранее ученые назвали виды рыб с опасным уровнем ртути в организме при употреблении их в пищу.