Ученые выяснили предназначение морщин на коже слонов

Немецкие ученые из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте узнали предназначение морщин на коже азиатских и африканских слонов. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Предыдущие исследования показали, что хобот слона содержит около 46 тыс. мышц, что позволяет ему изгибаться, скручиваться и двигаться во всех направлениях. Кончик слоновьего хобота чрезвычайно подвижен, позволяя животному пользоваться им как рукой.

В новой работе ученые сосредоточились на складках кожи, которые есть на большинстве частей тела слона, но наиболее выражены на хоботе и ногах.

Группа изучила живых слонов в зоопарках, музейные образцы и фотографии.

Как показал анализ, морщины у слонов формируются еще в утробе матери. С возрастом у животных становится все больше складок. Эти особенности помогают зверям надежнее удерживать различные предметы хоботом.

«На загнутой внутрь стороне хобота было больше морщин, помогающих удерживать предметы, и более короткие усы на противоположной стороне хобота, поскольку они постоянно трутся о землю», — уточнили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что слоны зовут друг друга по именам.