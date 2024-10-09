Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили предназначение морщин на коже слонов

RSOS: морщины у слонов формируются внутри материнской утробы

close
Shutterstock

Немецкие ученые из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте узнали предназначение морщин на коже азиатских и африканских слонов. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Предыдущие исследования показали, что хобот слона содержит около 46 тыс. мышц, что позволяет ему изгибаться, скручиваться и двигаться во всех направлениях. Кончик слоновьего хобота чрезвычайно подвижен, позволяя животному пользоваться им как рукой.

В новой работе ученые сосредоточились на складках кожи, которые есть на большинстве частей тела слона, но наиболее выражены на хоботе и ногах.

Группа изучила живых слонов в зоопарках, музейные образцы и фотографии.

Как показал анализ, морщины у слонов формируются еще в утробе матери. С возрастом у животных становится все больше складок. Эти особенности помогают зверям надежнее удерживать различные предметы хоботом.

«На загнутой внутрь стороне хобота было больше морщин, помогающих удерживать предметы, и более короткие усы на противоположной стороне хобота, поскольку они постоянно трутся о землю», — уточнили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что слоны зовут друг друга по именам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами