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Ученые назвали способ защиты маленьких детей от ожирения

ACPE: подвижные игры на свежем воздухе снижают риск детского ожирения на 15%

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Demian Stringer/Global Look Press

Японские ученые из Университета Окаямы выяснили, что досуг на свежем воздухе может защитить детей младшего возраста от ожирения. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Pediatrica (ACPE).

Специалисты изучили данные детей, родившихся в январе и июле 2001 года. В выборку вошло 53575 человек. Из них 42812 регулярно играли на улице в возрасте до 2,5 лет.

В ходе последующих обследований ученые получили информацию о росте и весе 31743 детей из подборки, когда им исполнилось семь лет. Оказалось, что лишь у 10% участников исследования обнаружили избыточный вес или симптомы ожирения.

По сравнению с детьми, не имеющими опыта игр на открытом воздухе, у их любящих играть на улице сверстников, вероятность избыточного веса или ожирения была на 15% ниже.

«Мы предлагаем родителям и опекунам поощрять у своих детей привычку играть на свежем воздухе с раннего возраста, поскольку это может помочь предотвратить ожирение в дальнейшем», — отметил соавтор работы Такахиро Цуге.

Ранее ученые выяснили, что эпидемия детского ожирения охватила все континенты Земли.

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