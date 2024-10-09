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Ученые раскрыли секрет борьбы растений со стрессом

NatComms: открыты гены, помогающие растениям выживать в стрессовых условиях

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Gordon Leppig & Andrea J. Pickart.

Британские ученые из Университета Восточной Англии впервые обнаружили гены, с помощью которых растения справляются со стрессовыми воздействиями. Исследование и опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда выяснила, что определенные гены вырабатывают антистрессовую молекулу, называемую диметилсульфониопропионатом (ДМСП). Оказалось, что большинство видов флоры производит DMSP. Высокий уровень продукции этого соединения позволяет расти в соленых условиях, например, на побережье.

Исследователи изучили вид солончаковой травы спартина английская (Spartina anglica), которая вырабатывает высокие уровни ДМСП, и сравнили ее гены с генами других растений, производящими эту молекулу в низких концентрациях.

Экосистемы солончаков, особенно те, где преобладает спартина, служат очагами производства ДМСП, поскольку эти растения способны синтезировать необычно высокие уровни этого соединения.

Ученые определили три фермента, связанные с высоким уровнем продукции DMSP в спартине.

По словам специалистов, открытие позволит повысить стрессоустойчивость сельскохозяйственных растений.

Ранее ученые выяснили, каким образом растения выживают в почвах с высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами.

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