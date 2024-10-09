COVID-19 удваивает риск болезней сердца и сосудов, выяснили ученые

Ученые из Кливлендской клиники и Университета Южной Калифорнии установили, что у людей с любым типом инфекции, вызванной COVID-19, вероятность серьезных сердечных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт, в течение трех лет после постановки диагноза в два раза выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (АТVВ).

Исследователи использовали данные о 10005 людях, переболевших COVID-19, и 217730 добровольцах, которые избежали заражения в период с февраля по декабрь 2020 года. Информация об участниках была предоставлена Биобанком Великобритании. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и группе их крови, а затем приступили к наблюдению, которое длилось несколько лет.

Результаты показали, что в течение трех лет после перенесенного COVID-19 риск инфаркта, инсульта и даже летального исхода у испытуемых оставался повышенным в два раза. Вероятность тяжелых осложнений увеличивалась у пациентов, госпитализированных с COVID-19, и в большей степени зависела от наличия в истории болезни сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительному риску подвергались люди с любой группой крови, отличной от первой (I). Вероятность неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений после COVID-19 у таких испытуемых была в два раза выше у обладателей II, III и IV. Тем не менее, исследователи не обнаружили связи между каким-либо из известных генетических вариантов и сердечными патологиями из-за коронавируса.

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