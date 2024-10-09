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Долгий сон по выходным не помогает восстановить организм, выяснили ученые

PBio: долгий сон по выходным не полностью восстанавливает здоровье мозга

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Ученые из Университетов Аалто и Оулу в Финляндии установили, что связанные с недосыпом изменения в мозге могут сохраняться до 15 дней. При этом более долгий сон в выходные не помогает полностью их устранить. Результаты опубликованы в журнале Plos Biology (PBio).

В рамках необычного долгосрочного исследования ученые в течение пяти месяцев наблюдали за мозгом и поведением одного человека, используя МТР-сканирование и данные с носимых устройств и смартфонов. Они обнаружили, что недостаток сна может негативно влиять на сосредоточенность — такой эффект полностью исчезает в течение недели. Однако области мозга, связанные с вниманием и памятью, могут быть «затронуты» недосыпом на срок до 15 дней.

По словам исследователей, даже очень незначительные изменения в настроении и частоте сердечных сокращений могут быть следствием недавнего недостатка сна. Это значит, что попытки «отоспаться» в выходные могут не привести к желаемому результату — полному восстановлению мозга и работоспособности.

Ученые отметили, что поведение и психическое состояние человека постоянно трансформируются окружающей средой и пережитым опытом. Очень мало известно о реакции функциональных связей мозга на изменения окружающей среды, физиологии и поведения в разных временных масштабах — от пары дней до нескольких месяцев.

Ранее врач назвал опасное последствие дневной сонливости.

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