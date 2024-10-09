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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевку по химии вручили за успехи в изучении белков

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TT News Agency/Christine Olsson via Reuters

Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой бились 50 лет: предсказание сложных структур белков.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Однако, когда материя сжимается до наноразмерностей, возникают квантовые явления: а их свойства определяются размером материи. Нобелевским лауреатам по химии 2023 года удалось создать частицы настолько маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.

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