Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой бились 50 лет: предсказание сложных структур белков.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Однако, когда материя сжимается до наноразмерностей, возникают квантовые явления: а их свойства определяются размером материи. Нобелевским лауреатам по химии 2023 года удалось создать частицы настолько маленькие, что их свойства определяются квантовыми явлениями.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.