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Сильная вспышка на Солнце выбросила плазму в сторону Земли

Ученые зафиксировали крупный выброс плазмы с Солнца в сторону Земли

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Depositphotos

Сильная вспышка произошла на Солнце, крупный выброс плазмы направлен в сторону Земли. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце поступили ночью. Излучение начало расти в 04:25 по мск, максимум был достигнут в 04:58 мск.

«Плазма выброшена точно по линии Солнце-Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов <...> Произведенная вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало», — говорится в сообщении.

Вещество с Солнца достигнет Земли где-то на стыке 11 и 12 октября.

В лаборатории отметили, что взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад. Это наводит на мысль о будущих супер-вспышках, подчеркнули в ИКИ.

По словам ученых, оставшаяся часть недели выглядит «исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности».

7 октября на Земле закончилась магнитная буря.

Ранее врачи назвали продукт, противопоказанный во время магнитных бурь.

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