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Ученые выяснили, как сахар нарушает обмен веществ

SciRep: сахар может вызывать заболевания метаболизма, влияя на работу нейронов

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Ученые из Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюкке (DIfE) и Немецкого центра исследований диабета (DZD) установили, что сахар может вызывать сбои в работе нейронов AgRP в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, повышая риск развития метаболических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Пищевое поведение регулируется в мозге двумя типами нейронов — AgRP (agouti-related peptide) и POMC (рro-opiomelanocortin). И то, и другое в основном располагается в паравентрикулярном ядре, центральной области гипоталамуса. Нейроны POMC побуждают отказаться от пищи, в то время как AgRP, напротив, усиливают аппетит.

Чтобы выяснить, как определенные виды пищи влияют на работу этих двух типов нейронов, ученые провели эксперимент на группе мышей. Грызунам давали корм с высоким содержанием жиров и сахара. После окончания диетического вмешательства мыши прошли обследование мозга. Результаты показали, что употребление корма вызвало заметные изменения в области гипоталамуса и ухудшило коммуникацию между AgRP и POMC.

Ученые предположили, что главную роль в таких патологических изменениях сыграли жиры. Однако в ходе дополнительного эксперимента негативного влияния диеты с высоким содержанием жиров на мозг не было выявлено. По словам исследователей, сахар оказывал более сильное воздействие на нейроны AgRP.

По словам исследователей, сахар предположительно нарушает энергетический гомеостаз в мозге и увеличивает риск метаболических заболеваний, таких как ожирение и диабет. Этот нутриент также может играть роль в развитии нарушений липидного обмена.

Ранее был назван заменитель сахара, защищающий от воспаления и рака желудка.

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