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Найдена главная молекула, отвечающая за заживление ран кожи

Nature: молекула lncRNA SNHG26 играет ключевую роль в регенерации кожи

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Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что молекула ncRNA SNHG26 играет ключевую роль в руководстве клетками кожи на этапах заживления ран. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые сосредоточились на изучении того, как процессы заживления в коже контролируются так называемыми регуляторными молекулами РНК — молекулами РНК, которые регулируют активность генов. Они обнаружили, что одна из таких молекул —  lncRNA SNHG26 — играет главную роль в руководстве клетками кожи на этапах заживления ран, от стадии воспаления до фазы заживления.

Исследователи также провели эксперименты на мышах, чтобы выяснить, как эта молекула взаимодействует с генами, участвующими в воспалении и регенерации тканей. У мышей, у которых отсутствовал ген SNHG26, связанный с lncRNA, заживление ран протекало в замедленном темпе.

По словам ученых, lncRNA SNHG26 регулирует переход от воспаления — критического защитного механизма — к пролиферативной фазе, где образуются новые клетки для восстановления поврежденной ткани. Исследователи объяснили, что, влияя на lncRNA, можно как ускорить регенерацию, так и уменьшить воспаление. Это открытие прокладывает путь к новым терапевтическим подходам для острых и хронических ран.

Ранее ученые создали молекулу, заменяющую 10-километровую пробежку натощак.

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