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Пчелы впадают в пессимизм и теряют радость жизни, выяснили ученые

RSPB: реакции пчел на неблагоприятные события напоминают эмоции людей

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Depositphotos

Британские ученые из Ньюкаслского университета обнаружили, что пчелы в состоянии стресса чаще принимают пессимистичные решения и впадают в уныние. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

Выводы команды основаны на экспериментах, в ходе которых пчел обучили цветовым сигналам. Одни цвета сигнализировали о хорошем событии (сладком вознаграждении), тогда как другие оттенки указывали на худший сценарий (малое количество сладкого вознаграждения).

Когда пчелы усвоили разницу, их разделили на группы. Одну подвергли стрессу, имитировав нападение хищника, тогда как другая не испытывала никаких воздействий.

Оказалось, что при стрессе пчелы неоднозначно интерпретировали цветовые сигналы и гораздо чаще выбирали место с низким вознаграждением по сравнению с контрольной группой сородичей.

«Наше исследование показывает, что пчелы становятся более пессимистичными после стресса, поскольку их поведение свидетельствует, что они не ожидают вознаграждения», — отметил автор исследования, доктор Вивек Нитьянанда.

По словам исследователей, их результаты показывают, как стресс может влиять на поведение пчел при опылении растений.

Специалисты отметили, что такое поведение пчел напоминает эмоциональные реакции людей в затруднительных ситуациях, хотя неясно, какую гамму чувств переживают при этом насекомые, и переживают ли вообще.

Ранее ученые нашли в яде пчел вещества для борьбы с раком.

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