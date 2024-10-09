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Ученые назвали социальные и эмоциональные преимущества от занятий танцами

PID: танцующие люди более открыты окружающим и реже страдают от неврозов

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Shutterstock/IVASHstudio

Международная группа ученых из Германии и Швеции изучила, какие эффекты оказывают занятия танцами на поведение и душевное благополучие человека. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Команда использовала данные двух больших репрезентативных выборок из двух стран. В общей сложности анализ охватил более 6 тыс. человек в возрасте от 18 до 83 лет.

Участники заполнили анкеты для измерения пяти основных черт личности: открытости опыту, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и невротизма.

Исследование выявило несколько существенных различий между танцорами и теми, кто не занимается хореографией. Первые набирали больше баллов по открытости опыту, экстраверсии и доброжелательности, будучи менее склонны к неврозам.

Это говорит о том, что люди, которые занимаются танцами, могут быть более открытыми для пробы нового, более общительны и более склонны к сотрудничеству, чем те, кто этого не делает.

Исследователи также рассмотрели различия в характере в разных танцевальных стилях. Они обнаружили, что танцоры балета и аргентинского танго набрали больше баллов по открытости, чем танцоры других стилей, таких как латиноамериканские или обычные бальные танцы.

Ранее ученые выяснили, от чего зависит врожденная гибкость человека.

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