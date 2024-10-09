Ученые обнаружили процесс, ускоряющий таяние льдов в тропиках

Американские ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что естественные климатические процессы, такие как феномен Эль-Ниньо, заставляют сокращаться тропические ледники с пугающей скоростью. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryosphere.

Эль-Ниньо — явление, которое обычно происходит каждые два-семь лет. Оно вызывает значительное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, существенно влияя на погоду по всему миру.

Ледники и ледяные шапки набирают массу, накапливая лед и снег, и теряют ее, когда ничего не поступает, или льда теряется больше, чем набирается.

Измеряя отношение покрытой снегом территории, к общей площади, ученые могут количественно определить, набирает ли ледник массу, теряет ее или сохраняет устойчивое состояние.

Согласно исследованию, во время Эль-Ниньо это соотношение значительно падает по сравнению со средним значением, что указывает на резкое сокращение площади снежного покрова.

Команда использовала спутниковые снимки за последние 40 лет. Как показал анализ, региональное потепление из-за эффекта Эль-Ниньо привело к резкому сокращению площади снежного покрова на леднике Келькая в перуанских Андах.

Оказалось, что с 1985 по 2022 год Келькая потерял около 58% снежного покрова и 37% общей площади.

По словам специалистов, если так будет продолжаться, ледник Келькая может полностью растаять к 2080 году.

Ранее ученые зафиксировали рекордное сокращение ледников в Андах.