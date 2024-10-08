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Ученый объяснил, почему Нобеля по физике дали за методы машинного обучения

Математик Самосюк: в этом году Нобеля по физике присудили за основы ИИ-революции

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Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

В 2024 году Нобелевская премия по физике была присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за разработку методов машинного обучения. Именно они легли в основу текущей ИИ-революции, рассказал «Газете.Ru» руководитель проектов лаборатории проектов лаборатории ГИС Института ИИ МФТИ Алексей Самосюк.

«Хопфилд сделал очень много интересных работ в направлении изучения того, как из простых взаимодействий рождаются сложные системы, с упором на механизмы памяти (запоминание/забывание). И, изучив эти системы, он собрал воедино некоторый набор схожих принципов, по которым эти системы работают и которые позволяют построить уже математическую абстракцию и запрограммировать некоторую модель, которая сможет имитировать некоторые из этих механизмов», – рассказал Самосюк.

Второй лауреат, Джеффри Хинтон использовал сеть Хопфилда в качестве основы для новой сети, в которой используется другой метод: машина Больцмана. Она обучается на примерах.

«Хинтон же показывает в своих работах, как концептуальные строительные блоки Хопфилда можно описывать математически, превращать в формулы и код, а затем и в строительные блоки современных нейросетей, — того что лежит в основе текущей «AI-революции». А его машина Больцмана является хорошей точкой пересечения для возможного объединения пока еще явно не оформленной теории нейронных сетей и классической физики», – заключил Самосюк.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

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